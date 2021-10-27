خبراء الفلك: يمكن مشاهدة كوكب الزهرة بالعين المجردة الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكد خبراء الفلك أنه يمكن رصد كوكب الزهرة بالعين المجردة فى الأفق الجنوبى الغربى، بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل، وسيكون لمعانه " - 4.4 "، وسيظهر للراصد بالعين المجردة مثل قطعة الماس معلقة فى السماء وسيبقى مشاهدا لبضعة ساعات بعد غروب الشمس.

عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيلاحظ أن إضاءة قرصه تناقصت مقارنة بالأشهر الماضية، وأصبح الآن نصفه "50 %" مضاء بنور الشمس، وسوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال ويحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل وسيقابل ذلك زيادة فى حجم قرصه الظاهرى.

كما أن مدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، مما يعنى أن الكوكب يظهر دائما بالقرب من الشمس، ويضيع فى وهج الشمس معظم الوقت.

ويمكن رصد كوكب الزهرة لبضعة أشهر فى كل مرة، يصل فيها إلى أقصى زاوية من الشمس، حيث تتكرر هذه الظهورات مرة كل 584 يوم تقريبا، وتحدث بالتناوب فى سماء الصباح والمساء، اعتمادا على ما إذا كان كوكب الزهرة يقع شرق الشمس أو إلى غربها.

وعندما يكون كوكب الزهرة فى شرق الشمس، يشرق ويغرب بعد وقت قصير من الشمس، ويمكن رؤيته فى وقت مبكر من شفق المساء كما هو الآن، وعندما يكون إلى الغرب من الشمس، فإنه يشرق ويغرب قبل وقت قصير من شروق الشمس ويكون مرئى قبل شروق الشمس.

ويصل الزهرة إلى أقصى مسافة تفصله عن الشمس بحوالى 48 درجة، ومع ذلك تكون بعض أوقات السنة أكثر ملاءمة لمشاهدة كوكب الزهرة من غيرها.

ومحليا تصل ذروة ارتفاعه بين 28 درجة و49 درجة فوق الأفق عند غروب الشمس، خلال الظهور المسائى، اعتمادا على الوقت من العام.

ويرجع هذا التباين على مدار العام إلى ميل مسار الشمس "دائرة البروج" بالنسبة إلى الأفق، فكوكب الزهرة يكون دائما بالقرب من خط عبر السماء يسمى مسار الشمس، وهو المسار الذى تسلكه الشمس أمام المجموعات النجمية فى دائرة البروج كل عام.

وعندما تكون الزاوية التى تفصل الزهرة عن الشمس كبيرة، فإن ذلك يحدث على طول خط مسار الشمس، ولكن فى أوقات مختلفة من العام، يلتقى مسار الشمس مع الأفق بزوايا مختلفة عند غروب الشمس، وهذا يعنى أن الكوكب يظهر على ارتفاعات مختلفة فوق الأفق فى أوقات مختلفة من العام، حتى لو كانت الزاوية التى تفصله عن الشمس هى نفسها.

وأضاف الخبراء أنه إذا التقى مسار الشمس مع الأفق بزاوية سطحية، فيجب أن يكون الزهرة بزاوية واسعة جدا عن الشمس سيظهر مرتفعا فوق الأفق، وعلى العكس من ذلك، إذا كان مسار الشمس عموديا تقريبا على الأفق، سيظهر الكوكب أعلى بكثير فى السماء، حتى لو كان فى الواقع أقرب كثيرا إلى الشمس.

وأفاد الخبراء أن مسار الشمس يصنع عند غروب الشمس، أكبر زاوية له فى الأفق عند الاعتدال الربيعى - فى مارس بالنصف الشمالى من الكرة الأرضية، وفى سبتمبر فى النصف الجنوبى، وعلى العكس من ذلك، فإنه يلتقى مع الأفق فى اقل زاوية له عند الاعتدال الخريفى.

ونظرا لأن الفصول متعاكسة فى نصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى، فإن الظهور الجيد لكوكب الزهرة فى أحد نصفى الكرة الأرضية عادة ما يكون ضعيفا فى النصف الآخر.