بـ 8 ملايين دولار.. عرض أول طابع بريد بالعالم فى مزاد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صالة سوذبيز للمزادات أنها ستعرض طابع البريد "بينى بلاك" فى مزاد الكنوز فى 7 ديسمبر المقبل بسعر تقديرى يصل إلى 8.25 مليون دولار، وهو أقدم نموذج معروف لطابع بريد.

ويحمل الطابع على إحدى جانبيه صورة وجه الملكة فيكتوريا وثمنه حينها بنس واحد، مرفق بوثيقة مؤرخة يوم 10 أبريل عام 1840 من أرشيف روبرت والاس وهو سياسى اسكتلندى أصلح خدمة البريد البريطانية.

وتعد دار سوذبيز للمزادات رابع أقدم دار مزاد فى العالم مع 90 موقعا فى 40 بلدا، وتأسست فى عام 1744 فى لندن، ومقرها الأساسى فى مدينة نيو يورك، وتعتبر من أكبر سماسرة الفنون الجميلة والزخرفية، المجوهرات والعقار والمقتنيات.