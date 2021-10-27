أمازون تستثمر فى الشركات الناشئة لشحن السيارات الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وقالت أمازون، المملوكة لرجل الأعمال جيف بيزوس، إنها استثمرت فى ثلاث شركات ناشئة أخرى كجزء من صندوق تعهدات المناخ الذى تبلغ قيمته مليارى دولار أمريكى، والذى تم إطلاقه فى يونيو الماضى.

واستثمرت أمازون فى 11 شركة من خلال الصندوق الذى يعمل على تطوير التقنيات عبر مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية إلى الزراعة والغذاء.