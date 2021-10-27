سبوتيفاى تتخطى أبل فى عدد المستخدمين بالولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "سبوتيفاى" صاحبة منصة تقديم خدمة بث الموسيقى والمدونات الصوتية (بودكاست)، أن عدد المستمعين على المنصة تخطى مستخدمى منصات "أبل" الصوتية فى الولايات المتحدة لأول مرة، ما يعنى أنها المنصة الصوتية الأكثر استخداما هناك.





وأشارت المنصة -وفق موقع "تيك كرانش" التقنى- إلى أنها اعتمدت فى تقييمها على بياناتها الخاصة وتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق "Edison Research". وأوضحت أن عدد مستمعيها النشطين زاد خلال الشهر الماضى بنسبة 19% على أساس سنوى، ليصل إلى 381 مليون مستمع.

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