جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "تيك كرانش"، التقنى اليوم الأربعاء، إلى أن الخاصية الجديدة متاحة فقط لعدد من التطبيقات المطورة من قبل "أبل"، من بينها: "الهاتف" و"الرسائل" و"الصور" و"سفارى".
وتوقع "تيك كرانش" أن يساعد هذا التغيير "أبل" من طرح تحديثات مستقلة لتطبيقاتها دون الحاجة إلى طرح تحديث لنظام التشغيل بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة.. أبل تتيح للمستخدمين تقييم ومراجعة بعض تطبيقاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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