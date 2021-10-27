لأول مرة.. أبل تتيح للمستخدمين تقييم ومراجعة بعض تطبيقاتها

جدة - نرمين السيد - وأشار موقع "تيك كرانش"، التقنى اليوم الأربعاء، إلى أن الخاصية الجديدة متاحة فقط لعدد من التطبيقات المطورة من قبل "أبل"، من بينها: "الهاتف" و"الرسائل" و"الصور" و"سفارى".

وتوقع "تيك كرانش" أن يساعد هذا التغيير "أبل" من طرح تحديثات مستقلة لتطبيقاتها دون الحاجة إلى طرح تحديث لنظام التشغيل بالكامل.