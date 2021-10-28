للتنس.. ماركة عالمية تبتكر أحذية رياضية من النفايات

جدة - نرمين السيد - أصبحت الأحذية الرياضية البيضاء من أبرز صيحات الموضة التى انتشرت مؤخرا بين الفتيات والرجال، لما تمنحه من أناقة وجاذبية لمرتديته، كما أنها تتناسب مع الإطلالات المختلفة.





ولجأت إحدى الماركات العالمية للأحذية المخصصة فى صناعة حذاء التنس، إلى الاستعانة بالنفايات الموجودة في البحر، وعلى الأرض، وتحويلها إلى حذاء أنيق، وفقا لما جاء فى موقع "instyle". ويتميز تصميم الحذاء بأنه متعدد الاستخدامات، حيث يمكن ارتداؤه خارج أوقات العمل، أو مع سترة أو فستانا لإطلالة مناسبة للمكتب. وتهتم تلك الماركة بالزجاجات البلاستيكية والملوثات التى يتم جمعها من البحر الأبيض المتوسط، ​​وساحل المحيط الأطلسى فى إفريقيا ويتم تقسيمها إلى مواد يمكن إعادة استخدامها فى الأحذية، حيث يحتاج كل زوج إلى 20 زجاجة، كما تتمتع تلك الأحذية ببطانة ناعمة من خشب البامبو.

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