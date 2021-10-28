الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الصينية، بأنه تم إطلاق القمر الصناعى "جيلين-1 قاوفن 02 أف"، على متن صاروخ حامل من طراز كوايتشو-1 أيه. ودخل القمر إلى المدار المخطط له، وأن هذه المهمة تعد رقم 12 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز كوايتشو - 1 أيه.

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