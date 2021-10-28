جوجل تساعد المراهقين على حذف الصور من نتائج البحث

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تيك كرانش" التقنى أن خيار الخصوصية الجديد كان أحد التعديلات التى أعلنت عنها "جوجل" فى شهر أغسطس الماضى، فى محاولة لبناء إجراءات حماية إضافية بشكل استباقى لمستخدميها دون الثمانية عشر عاما.
وأوضح الموقع التقنى أن المراهقين أو آبائهم بإمكانهم مطالبة "جوجل" بإزالة صورة ما من نتائج البحث، بطريقة بسيطة تحتاج إلى بعض المعلومات الشخصية ورابط الصورة المراد إزالتها، مشيرا إلى أن الشركة ستراجع هذه الطلبات وتخطر المبلغين عند إزالة الصور.
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