صور- الـ «كاب بليزر» على عرش موضة الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتستعين الفتيات بالبليزر فى الإطلالات الرسمية، لذا لا يمكن أن تخلو خزانة أى فتاة منه، لما يمنحه من صورة أنيقة لمرتديته.

وانتشرت فى الآونة الأخيرة موضة "الكاب بليزر" وهو البليزر المفتوح الأكمام، ولاقى رواجا شديدا بين الفتيات، ويستمر فى انتشاره بين الفتيات.

واعتمدت الكثير من النجمات على موضة "الكاب بليزر" وساعدهن فى خطف الأنظار حولهن لأناقتهن.

ويمكن تنسيق الكاب بليزر مع توب وبنطلون كلاسيكى، وحذاء ذى كعب عال، ومن الممكن الاستعانة به فى إطلالات العمل الرسمية أو اجتماعات العمل.