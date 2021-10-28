- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - وتستعين الفتيات بالبليزر فى الإطلالات الرسمية، لذا لا يمكن أن تخلو خزانة أى فتاة منه، لما يمنحه من صورة أنيقة لمرتديته.
وانتشرت فى الآونة الأخيرة موضة "الكاب بليزر" وهو البليزر المفتوح الأكمام، ولاقى رواجا شديدا بين الفتيات، ويستمر فى انتشاره بين الفتيات.
واعتمدت الكثير من النجمات على موضة "الكاب بليزر" وساعدهن فى خطف الأنظار حولهن لأناقتهن.
ويمكن تنسيق الكاب بليزر مع توب وبنطلون كلاسيكى، وحذاء ذى كعب عال، ومن الممكن الاستعانة به فى إطلالات العمل الرسمية أو اجتماعات العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- الـ «كاب بليزر» على عرش موضة الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.