صور- بألوان هادئة.. أزياء مختلفة للمكسيكية ماريانا بايون

جدة - نرمين السيد - واشتهرت ماريانا بايون صاحبة الـ 30 عاما، بأزيائها البسيطة التى يمكن لأى فتاة الارتداء على طريقتها، لبساطتها وألوانها الهادئة. واشتركت المكسيكية مسبقا بالنسخة الأولى من برنامج مكسيكو نيكست توب موديل. وتحرص المكسيكية ماريانا بايون على مشاركة متابعيها بإطلالاتها المختلفة سواء فى عروض الأزياء أو التى تظهر بها على أغلفة المجلات.

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