القوصى: مصر تقود فريقا إفريقيا لتطوير كاميرا مراقبة بمحطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عن سعادته وفخره باختيار مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجى (UNOOSA) وشركة إيرباص للدفاع والفضاء فريقا أفريقيا بقيادة مصر، لتطوير كاميرا مراقبة مناخية على محطة الفضاء الدولية، وذلك خلال المؤتمر الدولى للفضاء المنعقد حاليا بدبى.





وقال القوصى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الفريق الفائز يجمع باحثين من ثلاث مؤسسات فضائية بقيادة وكالة الفضاء المصرية وبالتعاون مع وكالة الفضاء الكينية، وبرنامج الفضاء الوطنى الأوغندى.

وأضاف أن الفريق البحثى سيعمل على تطوير نظام مراقبة عبر كاميرا مجهزة بأنظمة الاستشعار عن بعد، لرصد تغيرات الطقس والفيضانات والعوامل المناخية فى شرق أفريقيا إلى جانب تطوير تكنولوجيا الفضاء فى إفريقيا.

وكشف الدكتور أيمن محمود رئيس فريق التصوير الفضائى بوكالة الفضاء المصرية والباحث الرئيسى للمشروع عن الانتهاء من النموذج الأولى للكاميرا، ومن المتوقع وضعها على محطة الفضاء الدولية أوائل عام 2023، مشيرا الى أن هذه هى المرة الأولى التى تختار فيها الأمم المتحدة فائزا للحصول على فرصة للوصول إلى محطة الفضاء.

وأكد أهمية هذا المشروع، فوجود نظام تصوير فى محطة الفضاء الدولية سيسمح بفهم التحديات المناخية الموجودة فى القارة الإفريقية، حيث يؤثر تغير المناخ تأثيرا متزايدا على إفريقيا، لاسيما على أكثر الفئات ضعفا، ويساهم فى انعدام الأمن الغذائى، والضغط على موارد المياه فى شرق إفريقيا أيضا.

وقال محمود: "نحن ندرك التحدى التكنولوجى المتمثل فى تطوير نظام التصوير للعمل على متن محطة الفضاء الدولية فى ظل وجود قيود التصميم الحرجة والصارمة".

وأضاف أن منحنا هذه الفرصة للاشتراك فى هذا المشروع المهم هو مجرد بداية لفريقنا البحثى لمعرفة المزيد واكتساب خبرة كبيرة فى مجال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها.

وكان مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجى (UNOOSA) وشركة إيرباص للدفاع والفضاء قد أعلنا - خلال المؤتمر الدولى للفضاء بدبى - الفائز بفرصتهما المشتركة للقيام بمهمة مجانية لمدة عام على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، لمراقبة التغيرات المناخية التى تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على متن منصة بارتولوميو لاستضافة الحمولة الخارجية.

ويتكون فريق "ClimCam" الفائز من متخصصين من مختلف المجالات، من ثلاث مؤسسات فضائية بقيادة وكالة الفضاء المصرية وبالتعاون مع وكالة الفضاء الكينية، وبرنامج الفضاء الوطنى الأوغندى.