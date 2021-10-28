لمزيد من الخصوصية.. واتساب يطرح ميزة جديدة قريبا

جدة - نرمين السيد - وتوفر ميزة واتساب الجديدة عدم السماح لمستخدمى التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر بإدارة إعدادات الخصوصية باستخدام تطبيق سطح المكتب أو الويب، وتقتصر على إصدارات الهواتف المحمولة.
ويعنى ذلك أنه عند الرغبة فى تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بمستخدمى واتساب، والقيام بذلك من خلال هاتف المحمول، وفقا لموقع "WaBetaInfo"، ويأتى ذلك التغيير مع التحديث المستقبلى لإصدار تطبيق الدردشة الاجتماعية على سطح المكتب والويب.
ووفقا للموقع، أوضح التقرير أنه فى حالة استخدام التطبيق عبر أجهزة سطح المكتب، لن يكون بحاجة إلى ربط الجهاز بـ هاتف محمول متصلا بالإنترنت، حيث تعمل منصة المراسلة الفورية الأشهر على تقديم الميزات المفقودة والتى توفرها التطبيقات المنافسة.
ومن خلال التحديث سيكون المستخدمون قادرين على تمكين أو تعطيل إشعارات القراءة، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من تغيير إعدادات المجموعة أيضًا مع اختيار من يمكنه إضافتهم فى المجموعات على غرار إصدارات الهواتف الذكية، كما أنه من الممكن بالفعل إدارة أرقام الهواتف المحظورة عبر واتس آب لسطح المكتب، ولكن سيتم نقل الخيار إلى قسم جديد.
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