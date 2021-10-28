عربيتك- النشرة المرورية.. سيولة بمعظم المحاور

جدة - نرمين السيد - وقال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، إن اليوم الخميس، له طابع خاص بالحركة المرورية ويشهد انخفاضا ملحوظًا فى معدلات السير، وتتراوح معدلات السير بين 60 إلى 65% على معظم المحاور المرورية.

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "عربيتك" مع الإعلامى معتز عاطف، اليوم الخميس، أن هناك انخفاضًا بالحركة المرورية تساعد على استمرار حركة السير بشكل طبيعى بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهما.

وأوضح صابر، أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، مازالت حتى الآن تعمل بشكل مرض، ما عدا مناطق الأعمال التى منها ما قبل مدخل نفق السلام، وأعلى القوس الغربى المتجه إلى نفق الواحات عند منطقة المنيب والمتجه إلى مناطق الأوتوستراد.

ولفت صابر، إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة الصباحية.

وأوضح، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة، عينت خدمات بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وقال عن محور 26 يوليو يشهد انفراجة وانسيابة مرورية، أما محافظة الجيزة تعمل محاورها الداخلية بشكل مرضى ما عدا شارع ثروت.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة يوجد زحاما أعلى منطقة القادم من كورنيش النيل للمتجه إلى أثر النبى، نتيجة التحولة المرورية وغلق الطريق الدائرى من مطلع أثر النبى تحديدا، وتحويل الحركة المرورية على أسفل كوبرى النيل البدراوى، ثم استخدام مصعد الطريق الدائرى.

وفى هذا التوقيت، نصح الخارج من المعادى وحلوان ومتجه إلى وسط المدينة، بسلوك محور الأوتوستراد، كما أن مطلع كوبرى العروبة به زحام، وقال إن محور النصر يعمل بشكل جيد.

ويتم تصفية الأحجام أعلى كوبرى الحدائق المتجه من الوايلى والزاوية للقادم إلى مناطق الفنجرى ومدينة نصر، ونصح بسلوك شارع ترعة الجبل ثم كوبرى سرايا القبة ودخول منطق مصر الجديدة ومدينة نصر .