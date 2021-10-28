لعشاق أوبو.. مواصفات هاتف «Oppo A54s» وتوقعات سعره

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف أوبو الجديد "Oppo A54s" بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.52 بوصة، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena".
ويتوفر الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير وحدات الماكرو.
ويقترن "Oppo A54s" بذاكرة وصول عشوائى "رام" بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
ويمتاز الهاتف الذكى بدعم معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء، بالإضافة إلى بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير.
ومن المقرر أن يطرح الهاتف بألوان الأزرق والأسود، وبسعر 230 يورو أى ما يزيد عن 4 آلاف جنيه مصرى.
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