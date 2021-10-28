يعمل لمدة 4 ساعات.. رئاسة الحرم تدشن روبوت التطهير الذكى

جدة - نرمين السيد - وروبوت التطهير الذكى يعمل لمدة 4 ساعات، بسعة تتجاوز 68 لترا للماء، ويغطى أكثر من ألفى متر مربع لكل ساعة عمل.

وأكد الرئيس العام، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى تعمل وفق منهجية واضحة تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة، حرصاً على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة فى خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

ويقوم "روبوت التطهير الذكى" بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، دون أى تدخل بشرى، كما يستعين فى أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق.