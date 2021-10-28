طرح نظارتين فى مزاد بسعر يصل إلى 3.4 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأشارت دار سوثبير إلى أن تلك النظارات تم تصميمها من قبل أمير غير معروف، بعدسات مرصعة بالماس والزمرد والأحجار الكريمة وتقدر بسعر بين 1.5 مليون و2.5 مليون جنيه إسترلينى (2 مليون دولار - 3.4 مليون دولار)، وفقا لـ "رويترز". وتتميز النظارة الأولى بعدسات الزمرد الموضوعة فى إطارات مثبتة بالماس، والثانية تسمى "Halo of Light"، وبها عدسات ماسية مثبتة فى إطارات مثبتة بالماس. وأوضحت ألكسندرا روى، المتخصصة فى فنون العالم الإسلامى فى سوثبيز، أن ذلك الألماس جاء من مناجم جولكوندا فى الهند، كما جرى قطع هذه الأحجار من الأحجار التى كان من الممكن أن تزن فى الأصل ما بين مائتين وثلاثمائة قيراط وأعيد تشكيلها بأسلوبها الحالى الذى يشبه المشهد فى القرن التاسع عشر.

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