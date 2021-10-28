صور- معرض بفرنسا يقدم فساتين بالشوكولاتة

جدة - نرمين السيد - وفى حفل الافتتاح، جاء فستان من لوحة "جورنيكا" للفنان بابلو بيكاسو، وهو عبارة عن فستان نصف شفاف مطرز بالشوكولاتة، يزن 12 كيلو جراما، وفقا لـ "FRANCE 24".

وتعد تلك المرة هى الأولى منذ انتشار فيروس كورونا، وتستمرة مدة المعرض 5 أيام بدءا من اليوم.

المعرض فى دورته السادسة والعشرين، يضم فى فعالياته سوقاً للشوكولاته وأماكن لعروض الأزياء والإكسسوار المصنوع من الشوكولاته وغيرها من الأنشطة.

ويشارك الزوار من خلال المعرض، فى تجارب الطهى والتذوق مع أشهر الطهاة العالميين، إضافة لورش صناعة المعجنات والحلويات ومناطق مخصصة للأطفال.