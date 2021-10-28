لاستكشاف القمر.. اتفاقية بين مركز محمد بن راشد وشركة إيرباص للدفاع والفضاء

جدة - نرمين السيد - وقع مركز محمد بن راشد للفضاء الإماراتي اتفاقية مع شركة "إيرباص للدفاع والفضاء"، تنص على تعاون الطرفين فى مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، بما فى ذلك مجالات اختبار العينات الأصلية على سطح القمر.





جاء هذا على هامش "المؤتمر الدولى للملاحة الفضائية" الفعالية الأبرز على مستوى العالم فى قطاع الفضاء والتى تعقد حاليا فى "مركز دبى التجارى العالمى"، ووقع الاتفاقية اليوم، الخميس، نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء سالم المرى، ورئيس وحدة العمليات والمنتجات لدى "إيرباص لأنظمة الفضاء" أندرياس ليندنثال.

وتشمل الاتفاقية نطاقا تفصيليا لجوانب التعاون المشترك، بما فى ذلك تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الأصلية فى مواقع الاستكشاف، وتعزيز المقدرات الرئيسية لكل من الطرفين لأداء العمليات على سطح القمر، مثل مجالات الحركة والروبوتات ومعالجة التربة وغيرها من المجالات الأخرى.

وأعرب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء يوسف حمد الشيبانى عن سروره بالتعاون مع شركة "إيرباص للدفاع والفضاء" لتعزيز الجهود الإماراتية الرامية لاستكشاف المزيد من المعلومات التى تهم البشرية حول سطح القمر، والتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر في مختلف مشاريع الفضاء، والسعى للوصول إلى الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في هذا القطاع بالمستقبل.

من جهته، قال رئيس قسم أنظمة الفضاء فى إيرباص "جان مارك نصر" إن الإمارات حققت خطوات استثنائية فى قطاع الفضاء، كان أبرزها مسبار الأمل ووصول أول رائد فضاء إماراتى لمحطة الفضاء الدولية، لتبرهن للعالم أجمع بأنها مثال يحتذى به لإلهام الشباب حول العالم، مؤكدا أنه من خلال هذه الاتفاقية، سنعمل على مواصلة دعمنا لحكومة الإمارات فى تحقيق هدفها، بأن تكون من الدول الرائدة فى مجال استكشاف الفضاء".