بالعسل والصويا.. وصفة جديدة لطهى السمك

جدة - نرمين السيد - ويمكن طهى السمك بطرق بسيطة ومختلفة وبمكونات مميزة من مطبخك للحصول على أفضل نتائج لوصفات السمك. ومن بين تلك الطرق "السمك بالعسل والصويا"، ولتحضيره نحتاج إلى: -500 جراما من سمك الفيليه المقطع شرائح رفيعة. -3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. -3 ملاعق كبيرة من الصويا صوص. -2 ملعقة كبيرة من العسل. -4 فصوص من الثوم المهروس. -نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: تسخن الفرن على حرارة 450 درجة، ويخلط العسل والصويا والثوم والزنجبيل والفلفل الأسود فى طبق. ويضاف زيت الزيتون ويحرك الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات، ثم وضع قطع السمك وتغطية الطبق وتركه ساعة على الأقل فى الثلاجة. ويوضع السمك فى التتبيلة فى طبق بالفرن لمدة 25 دقيقة ثم يقلب السمك ويترك بالفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج، وفى النهاية يقدم ساخنا.

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