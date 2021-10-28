أطعمة تثير الشعور بالغضب والقلق.. منها البرجر

جدة - نرمين السيد - وأشار الأطباء وفقا لتقرير جاء فى موقع "هيلث لاين" إلى بعض الأطعمة التى تؤثر على الجهاز العصبى وزيادة الشعور بالقلق والغضب، نظرا لتحفيز الهرمونات المسؤولة عن التوتر.

وأوضح الأطباء مجموعة من الأطعمة التى يفضل تجنبها عند المعاناة من النوبات العصبية والانفعال، منها:

-السكر:

ينتج عن استهلاك المنتجات التى تحتوى على السكر الأبيض، إثارة الشعور بالانفعال والاكتئاب.

-الأطعمة المصنعة:

تؤثر على الحالة المزاجية نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون الضارة التى تؤثر على هرمونات السعادة ويمكن أن تصيب بالاكتئاب.

-منتجات الألبان:

تعد من الأطعمة الغنية بمادة الجلوتين، والتي ينتج عنها العديد من الاضطرابات الهضمية، والتي قد ينتج عنها الإسهال والغثيان، كما يرتبط الجلوتين بالقلق والاكتئاب والمزاج السيئ.

-اللبان:

به كمية من السكريات التى تؤثر على الجهاز العصبى، وتحفز مشاعر الغضب والانفعال على الفرد.

-القرنبيط:

يحدث اضطرابات هضمية تؤدى إلى الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم، مما تؤثر على الحالة المزاجية ومشاعر الغضب.

البرجر:

يتسبب تناول البرجر فى صعوبة فى الهضم، حيث إن المعدة تحتاج إلى أكثر من 3 أيام لتهضم البرجر بالكامل، مما يتسبب فى الشعور بالغثيان وألم بالمعدة وانتفاخ وإمساك وهو الأمر الذى يؤثر على الحالة المزاجية.