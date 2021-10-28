بكاميرا وسعر مميز.. إطلاق هاتف «Vivo Y21»

جدة - نرمين السيد - وزودت الشركة هاتفها الجديد "Vivo Y21" بكاميرات ذات قدرات تصوير فائقة وبسعر مناسب. وتأتى شاشة الهاتف بدقة عالية من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، بجودة HD +، تبلغ دقتها 720 فى 1600 بيكسل. وجاء الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، مدعومة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويأتى الهاتف الذكى مع هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك يبلغ سمكه 8 ميلليمتر ويزن 182 جراما. ويتوفر الهاتف بلونين هما الأزرق والأبيض الماسى، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 أو 128 جيجابايت، وببطارية قوتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية 18 وات وبسعر يزيد عن 3 آلاف جنيه.

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