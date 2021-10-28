جدة - نرمين السيد - وجاء الإعلان خلال حديث مارك زوكربيرج، رئيس فيسبوك التنفيذى، فى مؤتمر "كونيكت" السنوى الذى تقيمه الشركة فى 28 أكتوبر. وأوضح: "إن اسم فيسبوك لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة.. فى الوقت الحالى، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطا وثيقا بمنتج واحد". ويأتى ذلك فى وقت تواجه فيه فيسبوك تدقيقا متزايدا من جانب الحكومة الأمريكية بشأن ممارساتها التجارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك: اسم الشركة الجديد سيجمع تطبيقاتها وتكنولوجياتها المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.