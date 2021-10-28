عاجل.. ارتفاع أسهم فيسبوك 3% بعد تغيير اسمها إلى Meta

جدة - نرمين السيد - أعلن مارك زوكربيرج، مساء اليوم الخميس، تغيير مسمى شركة Facebook إلى Meta، وفور إعلان زوكربيرج، أظهرت بيانات ارتفاع أسهم "فيسبوك" بنسبة 3 بالمئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.





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