مشروع قانون أمريكى لحماية الشبكات من التهديدات الأمنية

جدة - نرمين السيد - ومن شأن هذا القانون، الذى يحمل اسم قانون "المعدات الآمنة"، أن يمنع لجنة الاتصالات الفيدرالية من إصدار مصادقة على منتجات قادمة من شركات وردت أسماؤها فى القائمة.

وكان مجلس النواب الأمريكى قد وافق على هذا المشروع بواقع 420 موافقا فى مقابل 4 معارضين، ويتبقى أن يوقع عليه الرئيس بايدن حتى يصبح هذا المشروع قانونا.

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكى جو بايدن فى الأشهر الـ9 الأولى له فى كرسى الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أى رئيس أمريكى منذ الحرب العالمية الثانية.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكى للرأى العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكى جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسى السابق لأسرع انخفاض فى شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذى انخفضت شعبيته فى الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمى كارتر، الذى شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه دونالد ترامب 4.4%".

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكى الـ43 جورج بوش الابن فى الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".