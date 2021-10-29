صور- «عم فؤاد أحمد».. حكاية 100 سنة فى ورشة تجليد الكتب بوسط البلد

جدة - نرمين السيد - لكن فى هذا الشارع ستجد رجلًا تعلو قسمات وجهه علامات على الكثير من السنوات، إنه «عم فؤاد أحمد»، فى الثمانين من عمره، ما زال يذهب إلى محله فى هذا الشارع العريق.
«عم فؤاد» صاحب ورشة تعد من الأقدم فى مصر لتجليد الكتب، والتى بدأت عام 1905، أى أن عمره تعدى قرنًا من الزمان، مهنة ورثها عن أجداده، ورغم التكنولوجيا والتقدم الكبير إلا أنه ما زال يحتفظ بمهنته.
كاميرا دوت الخليج كانت مع «عم فؤاد» ترصد كيف يعمل فى الورشة، التى ترصد الكثير من السنوات.
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