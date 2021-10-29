فيديو- لحظة الإمساك بتمساح عملاق فى أستراليا

جدة - نرمين السيد - وأظهر مقطع فيديو عملية نقل التمساح العملاق براعة فريق العمال، والمكون من 12 شخصا، فى الإمساك به ونقله رغم صعوبة الموقف، حيث قاموا بتثبيته، وإغلاق فكيه بشريط لاصق، بعدما انبطح 6 أشخاص على ظهره. التمساح العملاق تميز بكبر حجمه، ويصل وزنه إلى 349 كيلوجراما.

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