صور- حفاظا على البيئة.. إعادة تدوير الملابس القديمة بتصاميم عصرية 

جدة - نرمين السيد - يتجه العالم الآن إلى الحفاظ على البيئة فى ظل التغيرات المناخية التى أحدثتها النقلة التكنولوجية والصناعية سلبًا للمناخ، لذا نجحت إحدى دور الأزياء الشهيرة فى استقطاب قاعدة كبيرة من الجمهور المحب للتصاميم العصرية ولكن هذه المرة بإعادة تدوير الملابس القديمة مرة أخرى.





لم تكتف دار الأزياء الشهيرة بتقديم تصاميم جديدة من مخلفات الملابس القديمة، بل تمكنت من تبنى دعوة لتعليم إعادة تدوير الملابس القديمة لكل المهتمين بهذا الأمر. وأعلنت دار الأزياء أن تبنيها الفكرة جاء بما يتوافق مع حيثيات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المذمع عقده فى الفترة من 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2021 فى جلاسكو برئاسة المملكة المتحدة، ويهدف إلى التعامل مع مشكلات التغير المناخى التى تهدد كوكبنا وتحسين الفهم المتبادل للأزمة وبناء روابط وشراكات جديدة لمواجهتها.

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