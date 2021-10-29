صور- جهود مكثفة لاحتواء حرائق الغابات فى النمسا

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جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إنه على مدار أيام تضافرت جهود فرق الإطفاء والإنقاذ والقوات المسلحة والشرطة وعمال الغابات لاحتواء حرائق الغابات المدمرة فى هيرشوانج آن دير راكس فى النمسا السفلى.
وتوجه الرئيس بالشكر إلى جميع العناصر المشاركة فى خدمات الطوارىء والمساعدين المتطوعين على خدماتهم فى مهمة الإطفاء الصعبة بالتأكيد.
وكانت حرائق الغابات قد اندلعت فى ولاية النمسا السفلى قبل 3 أيام، ودمرت عشرات الأفدنة ولازالت مستعرة، بينما وصفت وزارة الداخلية الأزمة فى بيان سابق بالوضع المقلق.
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