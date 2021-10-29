صور- متحف الحضارة ينظم برنامجا ثقافيا لأصحاب الهمم

جدة - نرمين السيد - نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، برنامجًا ثقافيًا لأصحاب الهمم من المكفوفين، وذلك بمناسبة يوم العصا البيضاء، بالتعاون مع إدارة التنمية الثقافية بوزارة السياحة والآثار، وبمشاركة العديد من الجمعيات العاملة فى مجال الإعاقة البصرية.





جاءت هذه الفعالية بهدف تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك، كذلك نشر الوعى المجتمعى بأهميتها وتوعية المبصرين بالتعامل معهم بالشكل الصحيح.

وقال الدكتور أحمد فاروق غنيم، رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، إن المتحف يدعم كامل المبادرات الشبابية الهادفة والتى تدعوا إلى ترسيخ المواطنة والانتماء ونشر ثقافة المعرفة وإطلاق حرية التفكير ودعم الأفكار الجديدة كى تنموا مادامت فى الاتجاه الصحيح، ويسعى متحف الحضارة لتقديم بيئة ثقافية وتعليمية مناسبة وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من أخذ مكانتهم المناسبة فى المجتمع، وأن يستكمل الأحفاد مسيرة الأجداد فى التفرد والتميز والذى ينعكس على إحداث نقلة كبيرة فى أداء المتحف ليصبح من أكبر متاحف العالم.

وأوضحت عزة السيد، المسئول عن التربية المتحفية، أن الفعالية تضمنت جولة إرشادية للمكفوفين بإشراف سالى عبدالمنعم أمينة المتحف، تعرفوا من خلالها على الحضارة المصرية القديمة بداية من عصور ما قبل التاريخ، وذلك من خلال القطع الأثرية الموجودة ضمن سيناريو العرض المتحفى.

كما تمت الاستعانة بنماذج تحاكى القطع الأثرية داخل قاعة العرض ومنها رأس إخناتون وتمثال الكاهن وإيزيس بالزى اليونانى وتمثال لأبو الهول، وتمت الاستعانة أيضا بمجموعة من العينات الجيولوجية للأحجار والحفريات.

كما أتيحت التجربة للمبصرين والمكفوفين على حد سواء لتبادل الأدوار والخبرات، ومنها تجربة اللمس على نماذج أثرية جهزت بطريقة خاصة تسمح باللمس.