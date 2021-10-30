وأضافت الدكتورة مروة الحفناوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا، قال إنه سيتم عمل أشياء متعلقة بالواقع المعزز والواقع الافتراضى والكمبيوتر والهواتف، منوهة بأن أبحاث الجيل السادس بدأت، ومن الوارد بعد 10 سنوات أن يندثر التليفون أو يتم استخدامه بشكل ضعيف.
وتابعت: "النظارة هيكون فيها جهاز زى التليفون لإجراء الاتصال أو إرسال الرسائل، لا سيما وأن هذه التكنولوجيا تقرأ لغة الأعصاب، وساعتها هنكون فى عالم جديد قادر على قراءة ما نفكر فيه".
وأوضحت أن من الضرورى تعليم الأطفال كيفية حماية خصوصيتهم، لا سيما وأنه لا توجد قوانين تنظم الفكرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. خبيرة معلومات: تقنية ميتافيرس ثورة جديدة ستدخلنا فى عالم مختلف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.