فيديو.. خبيرة معلومات: تقنية ميتافيرس ثورة جديدة ستدخلنا فى عالم مختلف

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مروة الحفناوى، خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس، إن تقنية "ميتافيرس"، ثورة جديدة ستدخلنا فى عالم جديد ومختلف، متابعة: "كل الأفلام اللى مكنتش موجودة غير فى العلم ستتحول إلى واقع".





وأضافت الدكتورة مروة الحفناوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن مارك زوكربيرج رئيس شركة ميتا، قال إنه سيتم عمل أشياء متعلقة بالواقع المعزز والواقع الافتراضى والكمبيوتر والهواتف، منوهة بأن أبحاث الجيل السادس بدأت، ومن الوارد بعد 10 سنوات أن يندثر التليفون أو يتم استخدامه بشكل ضعيف.

وتابعت: "النظارة هيكون فيها جهاز زى التليفون لإجراء الاتصال أو إرسال الرسائل، لا سيما وأن هذه التكنولوجيا تقرأ لغة الأعصاب، وساعتها هنكون فى عالم جديد قادر على قراءة ما نفكر فيه".

وأوضحت أن من الضرورى تعليم الأطفال كيفية حماية خصوصيتهم، لا سيما وأنه لا توجد قوانين تنظم الفكرة.