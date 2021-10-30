الفلبينية تفوز.. اختتام حفل تتويج ملكة جمال القارات بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - فازت الفلبينية بلقب ملكة جمال القارات Miss Intercontinental 2021 خلال فعاليات تتويج ملكة جمال القارات التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، بساحة متحف شرم الشيخ بمشاركة 72 متسابقة من 5 قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.





وأجريت المسابقة فى دورتها الـ49، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وللاستفادة من الفعاليات والأحداث المختلفة للترويج للسياحة فى مصر، وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

شهدت المسابقة عدة مستويات ومراحل للتحكيم تم خلالها اختيار 20 متسابقة ثم 5 متسابقات ثم اختيار الفلبينية للفوز بلقب ملكة جمال القارات.

وتم إعداد برنامج سياحى حافل للمتسابقات يتضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية تنافست خلالها المتسابقات لإظهار مهاراتهن فى كافة الأنشطة، إضافة إلى الأماكن المختلفة فى مدينة شرم الشيخ، والقيام برحلة سفارى وسط الصحراء والجبال، ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر، بالإضافة للحفلات الليلية.