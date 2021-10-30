وأجريت المسابقة فى دورتها الـ49، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وللاستفادة من الفعاليات والأحداث المختلفة للترويج للسياحة فى مصر، وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.
شهدت المسابقة عدة مستويات ومراحل للتحكيم تم خلالها اختيار 20 متسابقة ثم 5 متسابقات ثم اختيار الفلبينية للفوز بلقب ملكة جمال القارات.
وتم إعداد برنامج سياحى حافل للمتسابقات يتضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية تنافست خلالها المتسابقات لإظهار مهاراتهن فى كافة الأنشطة، إضافة إلى الأماكن المختلفة فى مدينة شرم الشيخ، والقيام برحلة سفارى وسط الصحراء والجبال، ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر، بالإضافة للحفلات الليلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبينية تفوز.. اختتام حفل تتويج ملكة جمال القارات بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.