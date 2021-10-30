دعاء نزول المطر

جدة - نرمين السيد - ومن السنة الدعاء وقت نزول المطر، كما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ومن الأدعية التى يُسَنّ أن يدعوَها المُسلِم عند نزول المطر: "اللّهُمّ صيِّباً هنيئاً"، وتروى السيّدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنه كان إذا رأى ناشِئاً فى أفُقِ السَّماءِ، تركَ العَملَ وإنْ كانَ فى صَلاةٍ، ثمّ يقولُ: "اللّهُمّ إنّى أعوذُ بكَ مِن شَرِّها، فإنْ مُطِرَ قال: اللّهُمَّ صيِّباً هَنيئاً".

أمّا دعاء المطر فى حال اشتدّ وخاف النّاس ضرَرَه، فمن السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- حيث كان يدعو بهذا الدُّعاء إذا اشتدّ المطر، فيقول: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة.

وأوضحت الهيئة أن مناطق الوجه البحرى ستشهد أمطارًا متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة وتستمر الحالة الماطرة حتى آخر يوم السبت.