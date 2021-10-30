عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب كوكب الأرض اليوم

جدة - نرمين السيد - تشير توقعات وكالة "نوا"، أن هناك فرصة بنسبة 85٪ لحدوث عواصف جيومغناطيسية، اليوم السبت، مع الوصول المتوقع انبعاث سحابة من الغاز المتأين إلى المجال المغناطيسى لكوكب الأرض.





وتوقع خبراء الفلك بالجمعية الفلكية بجدة، أن تكون عاصفة قوية من الفئة G3، مما يعنى أن الشفق القطبى يمكن أن ينحدر إلى خطوط العرض الوسطى - أماكن مثل كانساس، نبراسكا ، أوريغون، فيرجينيا، وتتراوح التقديرات من منتصف نهار 30 أكتوبر إلى الساعات الأولى من يوم 31 أكتوبر. وأفاد الخبراء، أن مصدر الانبعاث هى البقعة AR2887 التى أطلقت توهجًا شمسيًا كبيرًا من الفئة "X" وبالتحديد بلغت قوته "X1.0" يوم الخميس 28 أكتوبر عند الساعة 06:35 مساء بتوقيت مكة "03:35 مساء بتوقيت جرينتش".

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