قدرات تصوير مبهرة.. HONOR تكشف مواصفات أحدث إصداراتها

جدة - نرمين السيد - ويوفر الهاتف الجديد أكثر من وضع لتصوير الفيديو، حيث يتيح إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية فى وقت واحد، وبكل سهولة ليتمكن المستخدم من الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير "فلوج " vlog مبهره.
ويأتى تصميم الهاتف مع شاشة منحنية بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة بصرية واضحه وراحة عند الاستخدام، كما يمتاز بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتى تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب البطارية الجبارة سعة 4300 مللى أمبير.
ومن المقرر طرح الهاتف بسعر 9 آلاف جنيه بموصفات (8GB+256GB)، وبسعر 8 آلاف جنيه بإمكانيات (6GB+128GB).
ويأتى الهات بأكثر من لون، أبرزها الكريستالى اللامع، الأخضر الزمردى وأسود منتصف الليل، كما سيتوفر إصدار (6GB+128GB) من HONOR 50 بلون كود مدون بحروف وتصميم مبهر ومخصص لهواتف HONOR فقط.
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