فيسبوك تبدأ حملة للتوعية بتلقيح الأطفال ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة فى بيان، أنها سترسل فى الأسابيع المقبلة رسائل تذكير موجزة باللغتين الإنجليزية والإسبانية للمستخدمين فى أمريكا بأن لقاح فيروس كورونا أصبح متاحا الآن للأطفال.

وستوفر الشركة فى تلك الرسائل رابطًا يمكن للأطفال من خلاله أن يسجلوا لتلقى اللقاح فى أقرب موقع لهم.

وشددت شركة "فيسبوك" على أنها ستعمل على محاربة المزاعم التى تفيد أن لقاحات كورونا للأطفال غير متاحة، وأن لقاح الأطفال لم يتم اختباره، وكذلك حذف أى شائعات تشير إلى أن لقاحات كورونا قد تقتل الأطفال أو تؤذيهم بشكل خطير.

يذكر أن تحرك "فيسبوك" الأخير جاء بعد فترة وجيزة من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام لقاح "فايزر" فى حالات الطوارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والحادية عشرة.