الإثنين.. انطلاق منتدى الإيسيسكو العالمى لعلوم الفضاء

جدة - نرمين السيد - تنطلق بعد غد الإثنين، أعمال منتدى الإيسيسكو العالمى لعلوم الفضاء فى نسخته الأولى، تحت شعار "معا من أجل استكشاف مستقبل علوم الفضاء"، والذى تعقده منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع مؤسسة الفضاء الأمريكية، ويشارك فيه مسؤولون بالمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة، ورواد فضاء، وخبراء وباحثون فى علوم الفضاء، من أجل تبادل الخبرات والرؤى حول الجديد فى علوم الفضاء والابتكارات والصناعات المرتبطة بها.





وذكر بيان للإيسيسكو يهدف المنتدى، الذى سيتم تنظيمه على مدى يومين بمقر الإيسيسكو فى الرباط، إلى المساهمة فى رفع وعى الجهات المعنية فى القطاعات الصناعية بأهمية علوم الفضاء، وتسليط الضوء على الفرص التى تتيحها المعارف المتصلة بالأنشطة الفضائية وفوائدها، وإتاحة فرص تنمية القدرات فى الدول الأعضاء، وتبادل المعارف للمساهمة فى التغلب على التحديات من أجل زيادة الإنتاجية الوطنية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى، واستكشاف فرص العمل المتاحة للخريجين الشباب فى مجال الصناعات الفضائية. كما يهدف إلى تحفيز الباحثين الجامعيين والأكاديميين من خلال تشارك قصص النجاح فى علوم الفضاء، من خلال عقد حلقات دراسية يستعرض خلالها مسؤولون ورؤساء فى وكالات الفضاء تجاربهم، وإقامة شبكة مؤسسية وبناء تعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى منظمة الإيسيسكو بمجال الفضاء، وإنتاج المعارف حول آخر التطورات المرتبطة بالأنشطة الفضائية على الصعيد الدولى ونشرها.

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