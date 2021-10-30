آبل تفقد عرشها كأكبر شركة فى العالم من حيث القيمة السوقية

جدة - نرمين السيد - ووفقا للشبكة الأمريكية أزاحت ميكروسوفت، عملاق التكنولوجيا، شركة آبل، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة iPhone بنحو 2%. وتراجعت القيمة السوقية لآبل 6 مليارات دولار فى مبيعاتها فى الفصل المالى الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية فى سلاسل الإمداد بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت. وحذر رئيس آبل تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم فى مبيعات الربع الحالى المليء بالعطلات. تراجع سهم آبل 1.8% ما يعطى الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار. وفى المقابل، ارتفع سهم ميكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسى مرتفع مسجلا 331.62 دولار ومنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

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