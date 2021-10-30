العثور على زورق سليم بالكامل من زمن حضارة المايا فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية على موقعها الإلكترونى، أن الزورق النادر للغاية تم العثور عليه غارقا فى أحد تجمعات المياه العذبة المحيطة بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية التى تقع على مقربة من أنقاض مدينة تشيتشن إتزا الأثرية وأحد أكبر المدن التى عاش فيها شعب المايا قديما.
وأشار المعهد المكسيكى، فى بيان إلى أن طول الزورق يتجاوز مترا ونصف وعرضه 80 سنتيمترا، ويُعتقد أنه كان يستخدم لنقل المياه من التجمعات العذبة إلى السكان.
ووصف المعهد الكشف الأثرى بأنه "أول زورق كامل بهذا الشكل يتم العثور عليه فى منطقة المايا"، مشيرا إلى أن خبراء من جامعة سوربون الفرنسية سيساعدون فى تحليل خشب الزورق لتحديد عمره ونوعه بشكل دقيق.
وأضاف المعهد أنه سيتم صنع نموذج ثلاثى الأبعاد من الزورق لتسهيل دراسته والسماح بصناعة المزيد من النسخ المتماثلة.
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