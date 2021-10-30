الأرصاد تحذر أهالى الإسكندرية من أمطار غزيرة و رعدية

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، أهالى الإسكندرية من أمطار غزيرة ورعدية تضرب عروس البحر المتوسط خلال الساعة المقبلة، كما تظهر صورة القمر الصناعى السحب الرعدية الممطرة على الضبعة.





وقالت الأرصاد فى بيانها، مساء اليوم، إن السحب المنخفضة الممطرة تتدفق على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتشهد البلاد تقلبات جوية تبلغ ذروتها، اليوم السبت، وحتى غد الأحد حيث تتكاثر السحب الممطرة على مناطق من شمال الجمهورية مصحوبة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط البرد بشكل متفرق.

ويتوقع الخبراء أن تمتد الأمطار متفاوتة الشدة إلى الدلتا، ومنطقة القناة، وتكون مصحوبة بالرعد على بعض المناطق، كما تمتد الأمطار بشدة أقل إلى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وقد يصحبها الرعد أحيانًا، أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فمن المتوقع أن يحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وإن ظلت أعلى من معدلاتها المناخية بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأكدت الأرصاد أن تسقط اليوم أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا "السلوم ومطروح و الإسكندرية و البحيرة و كفر الشيخ" بينما تسقط أمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة بنسبة تتراوح إلى 30 % تقريبًا.

وذكرت أن يوم الأحد، تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وشمال ووسط الدلتا، على فترات متقطعة من اليوم بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 60% تقريبا، بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة 30% تقريبا.





بينما يتوقع خبراء الأرصاد يوم الإثنين، أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، وعن حالة الطقس اليوم السبت تشهد البلاد نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحارعلى جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.