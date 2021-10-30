مارك زوكربيرج يتراجع عن ربط نظارات ميتا بـ فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة Meta بعض التفاصيل بعد الإعلان عن إعادة تسمية الشركة، حيث أشار موقع engadget إلى أن نظارات Quest للواقع الإفتراضى لن تتطلب حساب Facebook للتسجيل فى البداية.

تتجه Meta إلى تغيير بعض العلامات التجارية للأجهزة بعض الإعلان عن التسمية الجديدة للشركة مؤخرا، وتشمل التغييرات الجديدة نظارات الواقع الإفتراضى، حيث تعمل الشركة الآن على تطوير طريقة جديدة للتسجيل بديلة لحساب الفيس بوك.

وكانت شركة Meta قد أشارت خلال شهر أغسطس من 2020 إلى أن كافة إصدارات الشركة من نظارات Oculus ستتطلب التسجيل بحساب Facebook فى الأجهزة، حيث إتجهت خطط الشركة فى البداية إلى تكامل حسابات Oculus وFacebook بدءا من أكتوبر 2020.

إلا أن شركة Meta تراجعت عن قرارها بضرورة اقتران الحساب بالنظارات حتى الأول من يناير 2023، حيث حذرت الشركة فى السابق على أنه فى حالة عدم التسجيل بحساب فيسبوك سيواجه المستخدم تعطل لبعض التطبيقات والألعاب فى نظارة الواقع الإفتراضى.