حليب البطاطس سيكون أحد أكبر اتجاهات الغذاء فى عام 2022

جدة - نرمين السيد - يقول توماس أولاندر، الرئيس التنفيذى لشركة "فيج أوف لوند السويدية"، إن حليب البطاطس، وهو بديل نباتى، قد حظى بالاهتمام بعد أن أطلقته الشركة تحت الاسم التجارى "دوج".

وبحسب "أولاند" فإن إنتاج حليب البطاطس يتطلب نصف مساحة الأرض التى يتطلبها إنتاج حليب الشوفان وحليب اللوز.

وقال تقرير جديد نقلته صحيفة إندبندنت: "حان الآن دور حليب البطاطس الذى يحتوى على نسبة منخفضة من السكر والدهون المشبعة، ومن المقرر أن يهيمن على قوائم المقاهى فى الأشهر المقبلة".

وبحسب موقع "كلايمتاريان" المختص بالبيئة والمناخ، فإن النظام الغذائى الذى يعتمد على بدائل صديقة للبيئة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويوصى خبراء التغذية باستبدال اللحوم الحمراء والمعالجة، ببروتين نباتى عالى الجودة مثل المكسرات والبذور والحمص والعدس والتوفو، وفق ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.