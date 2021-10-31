صور- كيف ترتدين البوت فى أجواء الشتاء؟

جدة - نرمين السيد - ويساعد البوت فى منح مرتديته قدرا كبيرا من الأناقة على اختلاف أشكاله التى ظهرت مؤخرا.

ومن بين أشكال البوت: الأحذية الميلاترى التى يمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات وتمنح الجاذبية والأناقة خلال إطلالات الشتاء بالإضافة إلى عامل التدفئة وخصوصا فى ظل انخفاض حرارة الطقس وسقوط الأمطار.

وهناك أفكار لارتداء وتنسيق الأحذية الميلاترى، منها:

- مع البنطلونات:

تلجأ الكثير من الفتيات إلى ارتدائها مع البنطلونات، من خلال وضع البنطلون الضيق بداخل البوت، أو ثنى البنطلون فوق البوت، أو يمكن اختيار البنطلون الذي يقف طوله فوق البوت مباشرة.

- مع الفساتين:

يمكن الحصول على مظهر أنيق وجذاب من خلال تنسيق الأحذية العسكرية مع الفساتين، ويمكن اختيار الفستان الواسع، الضيق، القصير مع البوت، لأجل الحصول على إطلالات الكاجوال فى النهار أو المساء.

-الأحذية العسكرية مع المعاطف:

وتستعين الكثير من الفتيات بالبوت العسكرى مع المعطف الطويل الذى يصل طوله عند الركبة.