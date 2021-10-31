فيديو- مارك زوكربيرج يبارز لى كيفر بالواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وظهر مارك فى الفيديو وهو يبارز لى كيفر، مبارزة السيف الأمريكى، من خلال مشروع ميتافيرس الخاص بتكنولوجيا الواقع الافتراضى.

وعلق مارك على الفيديو: "لقد كان من الممتع تخيل أنواع التجارب التى سيفتحها مشروع ميتافيرس، مثل إعطاء الجميع القدرة على السياج مع لى كيفر الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية، تنبيه ستفوز فى كل مرة".

جدير بالذكر أن مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة ميتا، فيسبوك سابقا، قال إن الشركة ستعزز آليات أمان كبيرة للمستخدمين وقواعد للسلامة من أول يوم يبدأ فيه مشروع ميتافيرس الخاص بتكنولوجيا الواقع الافتراضى والمعزز، والذى سيحدث طفرة فى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن قواعد السلامة التى ستطبق فى ميتافيرس ستكون شديدة الصرامة لتضمن الحفاظ على المستخدمين، وأنه إذا قام أحد المستخدمين تحدى القواعد الموجودة وإلحاق الضرر أى من المستخدمين فإنه سيواجه مشكلة كيرة للغاية.

كما تراجع مارك زوكربيرج، عن قرار ربط نظارات ميتا بموقع فيسبوك، وأوضحت شركة Meta بعض التفاصيل بعد الإعلان عن إعادة تسمية الشركة، حيث أشار موقع engadget إلى أن نظارات Quest للواقع الإفتراضى لن تتطلب حساب Facebook للتسجيل فى البداية.