«فيس بوك» تضع قيودا صارمة على المعلومات الخاطئة حول لقاح كورونا للأطفال

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن المنصة ستذكر المستخدمين أيضًا بأن لقاحات كورونا أصبحت متوفرة الآن للأطفال، حيث بدأت دول عدة حول العالم بالفعل فى تطعيمهم.
وبعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميًا على لقاح كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، أعلنت ميتا Meta، الهوية الجديدة لفيسبوك، أنها تطرح سياسات أكثر صرامة لمواجهة عملية التضليل عن اللقاحات التى تستهدف الأطفال.
ووضعت المنصة فى السابق قيودًا على المعلومات الخاطئة عن لقاح COVID-19 فى أواخر عام 2020، لكن لم يكن لديها سياسات خاصة بالأطفال.
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