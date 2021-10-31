سيدة تعثر على مستعمرة بها أكثر من 30 ألف نحلة بجدار منزلها

جدة - نرمين السيد - وتسكن تلك المرأة البريطانية فى منطقة لانكشاير بإنجلترا، ثم استدعت مربى النحل ألفريد فريد حتى يسيطر على النحل فى المنزل.

وقال ألفريد لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كثير من الناس يخلطون بين نحل العسل والدبابير لأنها أصغر حجمًا، ولكن عندما وصلت اكتشف أن المتواجد مخطط باللونين الأسود والأصفر، وهو لون النحل".

وأوضح ألفريد أن السيدة اعتقدت أن لديها دبابير لذا استدعته لقتلها، وقال: "لكن لم تكن الخلية مرتفعة جدا لذا تمكنت من الوصول إليها بالوقوف على سطح المرآب".

وأكد وفقا للصحيفة أنه بمجرد تحديد موقع الخلية، كان عليه إزالة الكسوة من جانب المنزل للوصول إلى النحل، وازالته.