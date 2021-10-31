جدة - نرمين السيد - وتسكن تلك المرأة البريطانية فى منطقة لانكشاير بإنجلترا، ثم استدعت مربى النحل ألفريد فريد حتى يسيطر على النحل فى المنزل.
وقال ألفريد لصحيفة "ميرور" البريطانية: "كثير من الناس يخلطون بين نحل العسل والدبابير لأنها أصغر حجمًا، ولكن عندما وصلت اكتشف أن المتواجد مخطط باللونين الأسود والأصفر، وهو لون النحل".
وأوضح ألفريد أن السيدة اعتقدت أن لديها دبابير لذا استدعته لقتلها، وقال: "لكن لم تكن الخلية مرتفعة جدا لذا تمكنت من الوصول إليها بالوقوف على سطح المرآب".
وأكد وفقا للصحيفة أنه بمجرد تحديد موقع الخلية، كان عليه إزالة الكسوة من جانب المنزل للوصول إلى النحل، وازالته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيدة تعثر على مستعمرة بها أكثر من 30 ألف نحلة بجدار منزلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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