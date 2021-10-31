فى عيد الهالوين.. أغرب العادات والاحتفالات

جدة - نرمين السيد - ويعد عيد الهالوين هو تقليد يرجع إلى مهرجان يتم الاحتفال به بشكل كبير فى أمريكا وأجزاء من أوروبا.

واكتسب عيد الهالوين شعبية كبيرة فى الغرب، ولكن أيضًا جعل لنفسه مكانًا خاصًا فى الثقافة الشعبية فى جميع أنحاء العالم.

ومن أشهر العادات المنتشرة فى عيد الهالوين ارتداء الملابس الخاصة بعيد الرعب وزيارة الأصدقاء ومشاهدة أفلام الرعب والألعاب ذات طابع الهالوين.

وكان الأطفال قديما فى أيرلندا واسكتلندا يرتدون الأزياء يرتدون الأزياء المخيفة والاستعانة بالمكياج المرعب، لأجل تخويف سكان البيوت المجاورة كنوع من الدعابة.

فكرة عيد الهالوين:

الهالوين يعود إلى مهرجان سمحين، وهو مهرجان دينى للكاثوليك فى بريطانيا وأجزاء من أوروبا، كان الهدف منه بث الرعب فى الأرواح الشريرة التى تظهر بعد نهاية الصيف، حيث أن الحضارة الغيلية فى بريطانيا اعتبرت أن نهاية الصيف، هو الوقت الذى يتداخل فيه عالم الأموات بالعالم الحقيقى، مما يدفع الأرواح للخروج ومشاركة بقية البشر حياتها.

عادات مرتبطة بالهالوين:

-ثمرة قرع العسل:

يرتبط الهالوين فى الأذهان بـ ثمرة قرع العسل التى يتم زخرفتها بشكل مخيف وإنارتها بالشموع، لأجل تسميتها بفانوس "جاك" لذى يتعاقد مع الشيطان للقيام بأعمال مخيفة للسكان، ومع دخول فصل الشتاء كان الشجر يحمل قرع العسل والبرتقال فكان يأخذه ويرسم عليه الوشوش المرعبة ووضعها أمام المطاعم والمنازل لإثارة الرعب بين الأفراد، وإقناعهم بأنها وسيلة تبعد عنهم الأرواح الشريرة.

كما تستعين الحقول بقرع العسل لوجود قصة أسطورية تشير إلى فائدته تلك الثمرة فى طرد الأرواح الشريرة التى تنتشر مع قدوم فصل الشتاء وظلمته.

-الملابس والمكياج:

يتنكر الجميع سواء كبار أو صغار بارتداء الأزياء المرعبة، بسبب اعتقادهم بالأسطورة التى تشير إلى دور تلك الإطلالات فى عدم معرفتهم من قبل الأرواح الشريرة التى تعود تلك الليلة من البرزخ إلى الأرض وتسود حتى الصباح التالى.

-الأطعمة:

يحرص الكثير على تناول التفاح وفطائر البطاطس والكعك المحلى، كما ينتقل الأطفال فى البيوت وبحوزتهم أكياس لجمع الشيوكولاتة والحلوى ومن لايعطيهم تغضب منه الأرواح الشريرة.

أغرب احتفالات الدول:

-النمسا:

يتركون سكانها خبزا وزجاجات مياه على طاولة الطعام، لاعتقادهم بعودة أرواح الموتى للأرض فى ذلك العيد.

-بريطانيا:

يحتفل الأثرياء فيها بإنفاق عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لتزيين منازلهم بالقرع والزهور الموسمية.

-هونج كونج:

يسمون اليوم بـ "عيد الأشباح الجياع" ويقومون بحرج لافتات تجمل صور للفاكهة والنقود حتى تهدئ الأشباح.