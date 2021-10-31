ارتباط العلامة التجارية لـ واتساب وإنستجرام بـ Meta

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جدة - نرمين السيد - ورصد موقع "WABetaInfo" مع الإصدار رقم 2.21.220.14، بتطبيق واتساب التجريبى على هواتف آيفون ظهور رسالة تغيير علامته التجارية WhatsApp from Meta.
وأضاف موقع "9to5mac" التقنى أنه عند فتح تطبيق واتساب تظهر العلامة التجارية من "فيسبوك"، ولكن يتم تغيير ذلك لكونه يتبع خطى الشركة إلى ميتافيرس.
ويشير تقرير WABetaInfo، إلى أن واتساب قام أيضا بإزالة العلامة التجارية "واتساب من فيسبوك" فى الإعدادات الخاصة بالتطبيق أيضا، كما حصل الإصدار التجريبى من واتساب على أندرويد والذى يحمل رقم الإصدار 2.21.22.21، على نفس تغيير العلامة التجارية.
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