صور - ملابس أنيقة لعارضة الأزياء الإسبانية إيفا جونزاليس

جدة - نرمين السيد - وظهرت إيفا جونزاليس بإطلالات مختلفة سواء كاجوال أو رسمية أو سوارية، ولكن جمعت بينهم جميعا بـ طلتها الجذابة الأنيقة. ولمع اسم عارضة الأزياء إيفا جونزاليس فى عالم الأزياء والموضة، بعد ظهورها فى مسابقة ملكة الجمال الإسبانية. وتحرص البالغة من العمر 41 عاما، على التواصل مع متابعيها وتعرض أزيائها ونظامها اليومى سواء فى تناول الطعام أو أثناء ممارستها للرياضة لأجل الفوز بقوام رشيق.

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