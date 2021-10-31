نجم «الغول» ينير ليالي نوفمبر.. ورؤيته بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة إنه يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس وبداية الليل خلال شهر نوفمبر المقبل واحدا من أغرب النجوم الذى يعرف بإسم "الغول" ضمن نجوم"فرساوس"، والذى يمكن رؤيته بالعين المجردة.





وأشار أبو زاهرة فى بيان أصدره اليوم إلى أن "الغول" تسمية أطلقت على هذا النجم قديما حيث تم ربطه بأسطورة الوحش المخيف "ميدوسا" فهى حسب الأساطير الخرافية إمراة بشعة تحول شعرها إلى أفاعى وكل من ينظر إليها يتحول فورا إلى حجر.

وأكد انه علمياً وبعيدا عن الخرافات والأساطير فإن " الغول " نجم متغير، بمعنى أن لمعانه يزداد ويتقلص عند رصده.

وقال "هناك العديد من النجوم متغيرة اللمعان فى السماء ولكن نجم الغول ربما يكون أكثرها شهرة جميعا، فهذا النجم يسطع ويخفت يشكل منتظم جدا فهو يكمل دورة واحدة فى يومين و20 ساعة و49 دقيقة، إضافة إلى أن كاملة دورته مرئية للعين المجردة وحدها".

وأضاف "الراصدون القدماء للسماء عرفوا عن تغير لمعان هذا النجم و أطلقوا عليه "الغول"، لقيامه بسلوك غريب فى سماء مليئة بنجوم ثابتة اللمعان".

وأوضح أنه يمكن رصد نجم "الغول" بسهوله بالنظر إلى الأفق الشمالى الشرقى فى الوقت الحالى ويمكن الاستعانه بمجموعة نجوم ذات الكرسى كاسوبية التى تشبه حرف (W) أو (M) كدليل يحدد موقع "نجم الغول".

وتابع أن هذا النجم سوف يشاهد بداية الليل فى الخريف بالأفق الشمالى الشرقى ويسطع عاليا فى الشتاء وإلى الشمال الغربى بحلول الربيع، وذلك كله نتيجة لحركة الكرة الأرضية حول الشمس، ويمكن ملاحظة تغير لمعان هذا النجم بسهولة فعندما يكون فى قمة سطوعه يكون ثلاثة مرات أكثر بريقا مقارنة عندما يكون خافتا.

وأوضح أن السبب فى تغير لمعان نجم الغول يرجع إلى حقيقة أنه عبارة عن "ثنائى كسوفى" وهو نظام يتكون من نجمين أحدهما خافت والآخر ساطع يدوران حول بعضها البعض ومن الأرض يقع مستوى مدار هذا الثنائى النجمى باتجاهنا تماما ولذلك عندما يقع النجم الخافت أمام النجم الساطع نحن نرى أن النجم خفت لمعانه.