دهسه ثور هائج.. مقتل إسبانى خلال مهرجان لمطاردة الثيران

جدة - نرمين السيد - ونقل الرجل فور إصابته إلى مستشفى قرب مدينة فيلاريال، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد أن تعرض للدهس والنطح عدة مرات من ثور هائج، خلال مهرجان فيرا دى أوندا، فجرح فى رأسه كما قطعت بعض شرايين فخذه.

وأكدت السلطات، أنها ألغت بعض فعاليات مطاردة الثيران، ضمن المهرجان، لكن بعض الفعاليات الأخرى لازالت قائمة.

هذا، وتعد هذه أول حالة يقتل فيها إنسان فى مهرجانات مطاردة الثيران فى إسبانيا، بعد تفشى وباء فيروس كورونا.

وسمحت إسبانيا بتنظيم هذه المهرجانات الحاشدة مرة أخرى بعد رفع القيود التى فرضتها سابقا، للحد من تفشى الوباء.